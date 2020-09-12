Натерпелся: Участник НВФ «ЛНР» объяснил, почему вернулся в Харьков спустя 8 месяцев «службы»

60-летний Владимир Алиев вернулся в родной Харьков после 8 месяцев «службы» в незаконных вооруженных формированиях (НВФ) «ЛНР». На неподконтрольной территории его возвращение сначала подали как похищение украинской стороной, а затем внесли мужчину в список «предателей». Об этом сообщает телеканал «Украина».

«Боевой путь» Владимира Алиева начался в 2014 году. Тогда он успел повоевать на стороне незаконных вооруженных формирований, за что позже был привлечен к ответственности.

Затем после «обмена пленными» Владимир снова оказался на неподконтрольной территории. Мужчина не нашел работы, кроме как в подразделении незаконных вооруженных формирований. Так он снова оказался на «службе».

«В "армию" люди идут только для того, чтобы прокормить свои семьи, другого заработка нет. Рабочие места сокращаются, зарплата очень низкая. Многие хотят вернутся, но боятся», – рассказывает Владимир.

Мужчина «натерпелся», и решил при первой возможности вернуться домой. Собрался с духом, пересек границу в пункте пропуска «Гоптовка» и отправился в родной Харьков. На неподконтрольной территории его внесли в базу «преступников киевского режима». В родном Харькове Владимир живет спокойной жизнью благодаря программе «Тебя ждут дома».