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Умерла 69-летняя женщина: На Донетчине зарегистрирована еще одна смерть от COVID-19

12.09.20 23:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 12 сентября, в Донецкой области от коронавируса умерла 69-летняя женщина. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«Коронавирусная болезнь унесла еще одну жизнь в Донецкой области. Тридцатой жертвой стала 69-летняя жительница Бахмутского района», – сообщил губернатор.

За сегодняшний день COVID-19 диагностировали у 69 жителей области, в частности у четырех детей:

  • 22 случая выявлены в Краматорске;
  • 15 – в Мариуполе (в том числе 3 детей);
  • 7 – в Славянске;
  • 6 – в Мирнограде;
  • 4 – в Торецке;
  • по 3 – в Бахмуте и Николаевке (в том числе 1 ребенок)
  • по 2 – в Дружковке и Никольском районе;
  • по 1 – в Святогорске, Марьинском, Великоновоселковском, Бахмутском и Мангушском районах.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 2 095 случаев COVID-19, из них:

  • выздоровели – 1 114 человек;
  • на лечении – 951 пациент;
  • летальных случаев – 30.
Инфографика: Facebook Павла Кириленко

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 12 сентября в Украине COVID-19 заболели 151 859 человек (68 346 пациентов – выздоровели, 3 148 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 563 случая (выздоровели – 294 пациента). В «ДНР» – 2 810 случаев коронавируса (выздоровели – 1 457 человек, летальных случаев – 158). В «ЛНР» зафиксировали еще одну смерть от коронавируса.

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