Умерла 69-летняя женщина: На Донетчине зарегистрирована еще одна смерть от COVID-19

Сегодня, 12 сентября, в Донецкой области от коронавируса умерла 69-летняя женщина. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«Коронавирусная болезнь унесла еще одну жизнь в Донецкой области. Тридцатой жертвой стала 69-летняя жительница Бахмутского района», – сообщил губернатор.

За сегодняшний день COVID-19 диагностировали у 69 жителей области, в частности у четырех детей:

22 случая выявлены в Краматорске;

15 – в Мариуполе (в том числе 3 детей);

7 – в Славянске;

6 – в Мирнограде;

4 – в Торецке;

по 3 – в Бахмуте и Николаевке (в том числе 1 ребенок)

по 2 – в Дружковке и Никольском районе;

по 1 – в Святогорске, Марьинском, Великоновоселковском, Бахмутском и Мангушском районах.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 2 095 случаев COVID-19, из них:

выздоровели – 1 114 человек;

на лечении – 951 пациент;

летальных случаев – 30.

Инфографика: Facebook Павла Кириленко

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 12 сентября в Украине COVID-19 заболели 151 859 человек (68 346 пациентов – выздоровели, 3 148 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 563 случая (выздоровели – 294 пациента). В «ДНР» – 2 810 случаев коронавируса (выздоровели – 1 457 человек, летальных случаев – 158). В «ЛНР» зафиксировали еще одну смерть от коронавируса.