Инспекция позиций ВСУ в Шумах: Кравчук рассказал, как Россия давила на Украину

Провести инспекцию позиций ВСУ в районе пос. Шумы под Торецком (Донецкая обл.) требовал заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак на видеоконференции 9 сентября. Об этом глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук рассказал в эфире телеканала «Украина», сообщает «Сегодня».

«Я был удивлен, почему вдруг пришел на заседание г-н Козак. Он очень энергично, даже с нотками ультиматума сказал, что Украина должна в конце концов решить, будет она выполнять Минские соглашения или не будет. И причиной такого спича было то, что, мол, у села Шумы есть траншея, на которой украинские войска проводят инженерные работы», – рассказал Кравчук.

Украина предоставила видеозапись ОБСЕ, где зафиксировано, что новые работы там не вели, а траншея была вырыта еще до достижения договоренностей о прекращении огня 22 июля, однако представители незаконных вооруженных формирований все равно потребовали провести наблюдательную миссию под Шумами.

По словам Кравчука, украинская сторона согласилась на ее проведение только при условии присутствия представителя ОБСЕ. Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ Хайди Грау в свою очередь дала согласие на одноразовое участие их наблюдателя.

«10 сентября в 2 часа дня должно было состояться совместное инспектирование. Но вдруг утром та сторона (представители ОРДЛО, – ред.) выдвинула дополнительные условия, что, мол, еще три точки нужно исследовать, нужно провести новые наблюдения и составить некий протокол, о чем (ранее) не было и речи», – рассказал Кравчук, добавив, что Украина не согласилась на такие условия и взяла паузу.

«После этого начался прицельный огонь по тому пункту, где находилась миссия и представитель ОБСЕ. Это была не просто угроза, а реальные действия, стрельба. Нам быстро удалось предпринять шаги, которые обезопасили жизни этих людей», – отметил глава украинской делегации в ТКГ.

Он также рассказал, что после обстрелов Украина отказалась выполнять новые требования и заявила о возвращении к теме инспектирования только после того, как подгруппа ТКГ по безопасности выяснит, кто и почему начал обстрел позиций под Шумами.

Напомним, ранее «глава ДНР» Денис Пушилин отдал приказ «народной милиции ДНР» (армия «республики») утром 7 сентября открыть огонь по укреплениям ВСУ в районе поселка Шумы под Торецком (Донецкая обл.), которые были якобы дооборудованы «в нарушение дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия».

Командующий Объединенных сил заявил, что в случае атаки со стороны «ДНР» украинские военные дадут адекватный ответ всеми имеющимися силами и средствами.

6 сентября в Киеве по вопросу угроз «ДНР» состоялось расширенное совещание руководства украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Представленный отчет миссии ОБСЕ доказывал, что украинские военные не возводили новые укрепления под Шумами.

7 сентября обстрел Шумов не произошел – Пушилин решил отсрочить выполнение своего приказа на 9 сентября

9 сентября на внеочередной видеоконференции ТКГ участники договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ. Инспекция была назначена на 14:00 10 сентября.

Однако 10 сентября инспекция не состоялась, т.к. представители «ДНР» выдвинули новые условия. Кроме того в 14:15 «республиканцы» открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям возле поселка Шумы.