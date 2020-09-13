Лидеры – Киев и Харьков: В Украине коронавирус подтвердили у почти 2,5 тысяч жителей

За прошедшие сутки в Украине коронавирусом заболели 2 466, из них 99 – медработники. От болезни скончалось 30 жителей. При этом выздоровели 547 пациентов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 13 сентября, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Наибольшее количество случаев COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано в Киеве (310 заболевших), в Харьковской (225), Тернопольской (180), Одесской (140) и Хмельницкой (132) областях.

С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 154 335 человек, из них:

выздоровели – 68 893 пациента;

летальных случаев –3 178.

На сегодняшний день под COVID-19 в больницах подготовлено около 36 тыс. койко-мест. Из них 7 900 людей госпитализированы с подтвержденным диагнозом и порядка 4 000 людей с подозрением на коронавирус. «Мощности медицинской системы имеют границы. Чтобы мы не делали. Имеют границы и количество наших медиков, которые в состоянии предоставлять медпомощь», – сказал Степанов.