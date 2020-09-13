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В «Л-ДНР» от коронавируса умерли свыше 180 человек

13.09.20 10:57
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» за последние сутки выявили 14 случаев COVID-19. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщает «минздрав ДНР».

С начала пандемии на 10:00 13 сентября в «республике» зарегистрировано 2824 случаев коронавируса, из них:

  • на лечении – 1209 пациентов,
  • выписаны – 1457 человек,
  • летальных случаев – 158.

«Минздрав ЛНР» отмечает, что в «республике» за сутки зарегистрировали еще 1 летальный случай от COVID-19.

Всего с начала пандемии в «ЛНР» зарегистрировали 789 случаев заражения коронавирусом, из них:

  • выздоровели – 675 человек;
  • скончались – 23 пациента.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 13 сентября в Украине COVID-19 заболели 154 335 человек (68 893 пациентов – выздоровели, 3 178 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области (на 12 сентября) – 2 095 случаев (выздоровел – 1 114 пациентов, летальных случаев – 30), Луганской области (на 12 сентября) – 563 случая (выздоровели – 294 пациентов, летальных случаев – 4).

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