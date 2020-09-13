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Сводка из зоны ООС за 12 сентября: Версии сторон конфликта

13.09.20 11:14
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в зоне проведения Операции объединенных сил о всей линии фронта наблюдалась тишина, обстрелов со стороны противника зафиксировано не было. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщает пресс-служба штаба ООС.

«С начала текущих суток, 13 сентября, в полосах ответственности наших бригад режим прекращения огня сохраняется в полной мере. Украинские военнослужащие, находясь в готовности адекватно реагировать на опасные и провокационные действия врага, продолжают добросовестно выполнять свои задачи», – дополнили в штабе.

При этом в «ДНР» заверяют, что украинские военные 12 сентября один раз нарушили договоренности о перемирии – проводили инженерные работы на своих позициях вблизи поселка Шумы под Торецком. При этом обстрелов с украинской стороны не было.

В «ЛНР» не сообщают свое видение ситуации за прошедшие сутки на линии фронта.

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