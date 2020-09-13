Молодожены, «Кровавая медсестра» и «Джокеры»: Как в Луганске отмечали 225-летие города (Фото)

12 сентября в ныне неподконтрольном украинской власти Луганске отмечали 225-летие города. Было несколько основных локаций празднования, передают местные интернет-ресурсы.

9 луганских пар стали участниками бала молодоженов. Митрополит Луганский и Алчевский Митрофан благословил молодоженов на счастливую семейную жизнь, а также вручил каждой паре иконы Божией Матери и Господа Иисуса Христа.

В центре города прошло шоу «Леди на велосипеде» – в ярких костюмах женщины ездили по скверу «Молодая гвардия». В частности, были представлены образы Lady In Red, Lady In Rock, «Домохозяйка», «Учитель после уроков», «Девушка с красными крыльями», «Кровавая медсестра» и др.

Участницы готовили не только костюмы, но и свое выступление. Так, например, конкурсантка в образе «Харли Квинн» появилась перед зрителями из облака цветного дыма и в компании своего друга «Джокера». А «Реабилитолог-Пчела» выступила со своим компаньоном – «Пчеловодом», а «Лесная нимфа» самостоятельно приехала на велосипеде из Алчевска.

«Я сегодня в образе "Ангела-хранителя". Велосипед позаимствовала у своего знакомого, я его покрасила, украсила его иконой из бисера, которую вышила сама и освятила в церкви», – рассказала пенсионерка Варвара Вениаминовна.

«Я сегодня в образе "Поваренка", потому что мой папа – пекарь, мы решили воспользоваться его формой, ну а главный атрибут – это кастрюлька на багажнике», – сказала 8-летняя конкурсантка Екатерина.

Девочка уже третий год выступает в шоу «Леди на велосипеде», ранее она представала перед зрителями в образах «Школьницы» и «Мэри Поппинс».

Также в сквере «Молодая гвардия» прошло костюмированное зоодефиле «Четыре лапы». В шоу участвовали шпицы, йоркширские терьеры, чихуахуа, фокстерьеры, ши-тцу, метисы, джек-рассел-терьеры, русские той-терьеры, а также собаки крупных пород – кане-корсо и лабрадор.

Собаки «дефилировали» в образах «Джокера и Харли Квинн», «Пчелы», «Балерины», «Кукурузки», «Принцессы роз», «Мистера Икс», «Супермена», «Эльфа» и других.

«Сегодня у моей собачки образ "Чирлидерши" с помпонами и хвостиками, в прошлом году она была "Художницей" – с ручками и палитрой. Собачка не боится участвовать в конкурсах, она любит людей, собак, общительная», – рассказала хозяйка 10-летней дворняжки Куклы Анастасия.

Фокстерьер Дебош – участвует в зоодефиле впервые. «У нас образ называется "Фея бабочек и ее свита", в свиту входит наш хорек, а "Фея" несет всем весну, лето, тепло, красоту и добро. Создание такого образа началось с покупки крыльев, а потом сложилась концепция», – пояснила хозяйка Дебоша Анна.

Выступали казачьи коллективы, юные спортсмены, проводились конкурсы для детей.

Развлекательная программа прошла и в парке «Дружба» – спортивные соревнования, конкурсы, выставки народного творчества. Традиционно на праздниках в «ЛНР» работала полевая кухня.

Празднование 225-летия со дня основания Луганска завершилось концертом и фейерверком на Театральной площади. Правда, на концерте не было российских звезд. Обошлись силами филармонии и местных коллективов. «Фишкой» программы стала новая песня, посвященная Луганску, от военного ансамбля «Новороссия».