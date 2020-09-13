Фокин отказался пояснять народным депутатам свою позицию по Донбассу

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Витольд Фокин отказался прийти на встречу с комитетом Верховной Рады, чтобы пояснить свои заявления по урегулированию ситуации на Донбассе. Об в Telegram этом сообщил заместитель председателя комитета, народный депутат Александр Качура.

В частности, народные депутаты хотели услышать от Фокина пояснения его позиции относительно статуса Донбасса и амнистии членов незаконных вооруженных формирований.

«Витольд Фокин отказался проводить встречу с комитетом по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, которая должна была состояться 15 сентября. Озвученная причина – занятость и необходимость работать в Трехсторонней контактной группе. В ближайшее время встреча не состоится, конкретная дата проведения – не оговорена», – написал Качура.

Он отметил, что все равно будет требовать незамедлительно провести данную встречу. «Чтобы усилить позицию Украины необходимо консолидированное виденье парламента и делегатов в Трехсторонней контактной группе. Единство в вопросе урегулирования ситуации, которая сложилась на Донбассе, крайне важно», – заключил парламентарий.

Напомним, ранее Витольд Фокин заявил, что Украина может согласиться на проведение всеобщей амнистии в обмен на то, чтобы Россия не будет настаивать на закреплении «особого статуса» Донбасса в Конституции страны. Кроме того, он считает, что «особый статус» должен иметь весь Донбасс, а не только ныне неподконтрольные территории.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал эти высказывания Фокина провокационными и такими, которые не отвечают национальным интересам.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что отдельные комментарии Фокина не отражают официальной позиции Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также не разделяет позицию замглавы украинской делегации в ТКГ.

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук отметил, что «заявления Фокина – это его личное дело, личное мнение».