По несколько дней сидят без воды: В Лисичанске будут модернизировать систему водоснабжения

В Луганской области планируют за 80 млн грн построить новую сеть водовода и модернизировать Белогоровскую насосную станции, подающую воду в Лисичанск. Об этом сообщил новый руководитель Лисичанской военно-гражданской администрации Александр Заика, передает «Громадське радіо».

По его словам, сегодня проект решения проблемы с водоснабжением Лисичанска уже есть. Его профинансирует облгосадминистрация.

«Выполнение мероприятий по замене водовода позволит обеспечить бесперебойным водоснабжением населения и промышленные предприятия трех городов, улучшить качество воды, уменьшить расход воды при транспортировке и снизить ее себестоимость. Ранее были определенные трудности и водоканал был закрытой темой», – говорит Заика.

Для реализации проекта Заика назначил нового директора Лисичанского водоканала. Им стал дончанин Юрий Евтушенко, который уверяет, проблему досконально изучил и знает, как ее решать.

«На данный момент на балансе Лисичанского водоканала 680 км водопроводных сетей и 10 насосных станций, обеспечивающих водой город. Сейчас, как я вижу, одна из проблемных станций – это Белогоровский водозабор. Отвод протяженностью 15 км, его износ до 80%. Есть проект реконструкции этого водовода», – отметил Евтушенко.

До сих пор лисичане получали воду по графику и очень часто оставались и вовсе с сухими кранами на несколько суток. Александр Заика уверен, что эту проблему можно решить к зиме, а в течение следующего года и вовсе снять с повестки дня. «Что такое коммуникации Лисичанска? Это очень старые коммуникации, очень старые. Дать круглосуточную подачу воды: гарантии не будет, что где-то у нас опять не начнутся проблемы. Проблему мы снимем однозначно. 24/7 вода у нас будет. Вода у нас будет, если мы все это сделаем, поменяем, то вода у нас будет круглосуточно», – добавил председатель ВГА.

Также в планах Заики – построить новые дороги в городе, отремонтировать центральную площадь и восстановить работу оздоровительного комплекса «Волна».

Напомним, что за средства правительства Франции (75 млн евро) на Луганщине также планируют модернизировать КП «Попаснянский районный водоканал», который поставляет воду преимущественно в «ЛНР». Долг «ЛНР» за поставку воды с подконтрольной Украине территории составляет около 170 млн грн, при этом «республика» готова заплатить только 45%. Из-за этих долгов Попаснянский райводоканал не может провести модернизацию, а исходя из нынешнего состояния оборудования можно сказать, что «предприятия нет». Но прекратить поставки воды в «ЛНР» Луганщина тоже не может – в этом случае водоканал получит еще 8-10 млн грн убытков ежемесячно. Украинские энергетики возмущены, что они вынуждены поставлять электроэнергию для «ЛНР», а долги им никто не компенсирует.