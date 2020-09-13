В купальниках и кокошниках: В «ЛНР» показали самых красивых «республиканок» (Фото)

12 сентября в неподконтрольном украинской власти Луганске прошел финал конкурсов «Мисс Луганск – 2020» и «Мини-мисс Луганск – 2020».

В финал «Мисс Луганск – 2020» вышли 14 претенденток на победу, которых организаторы разделили на две возрастные категории: от 14 до 17 лет и от 18 до 23 лет.

Конкурсантки состоялись несколько дефиле – в национальных костюмах (преимущественно в стилистике России), купальниках и вечерних платьях. Как отмечают местные интернет-ресурсы, также красавицы состязались в неком интеллектуальном конкурсе.

Примечательно, что победительницами в обеих возрастных группах стали девушки по фамилии Захарова. Так, в возрастной группе от 14 до 17 лет титул «Юная мисс Луганск – 2020» жюри присудило 15-летней Алине Захаровой, которая учится в колледже и мечтает стать преподавателем младших классов или моделью.

А «Мисс Луганск – 2020» стала студентка юридического факультета местного университета Виктория Захарова.

Обе девушки вечером 12 сентября отправились в Москву для участия в конкурсе «Красавица России – 2020».

Виктория Захарова

Алина Захарова

Также в этот день прошел конкурс красоты «Мини-мисс Луганск – 2020» прошел в городском Дворце культуры имени Ленина. В рамках соревнования конкурсанткам предстояло пройти три испытания: выход в национальном костюме, спортивный выход с элементами хореографии и вечернее дефиле.

«У нас 24 участницы в трех возрастных категориях: от 4 до 6 лет; от 7 до 9; и от 10 до 13. Отбор девочек мы провели еще весной, так как наш конкурс должен был пройти в марте. К сожалению, он не состоялся по определенным причинам, и мы перенесли его на сентябрь», – уточнила режиссер-постановщик конкурса Юлия Байрамова.

Победительницами стали Злата Богданова (категория «4-6 лет»), Милана Кравцова («7-9 лет») и Кристина Куля («10-13 лет»).

Как сообщалось ранее, 12 сентября в ныне неподконтрольном украинской власти Луганске отмечали 225-летие города.