Украина передала в Гаагу новые данные по Иловайскому и Дебальцевскому котлам

Украина передала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге (Нидерланды) пакет доказательств по преступлениям России и незаконных вооруженных формирований при Иловайском и Дебальцевском котлах на Донбассе. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, передает «Радио Свобода».

От начала вооруженной агрессии России против Украины Офис генпрокурора направил в МУС всего 15 информационных сообщений: 7 из них касаются Донбасса, остальные – по Крыму.

Мамедов отметил, что Украина в МУС подает тематическую информацию – систематизация случаев совершения конкретного вида военного преступления или преступления против человечности. «Таким образом, до Международного уголовного суда мы доводим факты, которые могут свидетельствовать о контроле страны-агрессора над оккупированной территорией», – уточнил он.

«Например, если речь идет о Крыме – это насильственное перемещение гражданского населения, незаконный призыв крымчан в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. В последнем сообщении о нарушениях имущественных прав говорилось о систематических и широкомасштабных действия оккупационных властей. Они осуществляется по всей территории Крымского полуострова с привлечением практически так называемых "судебных органов"», – привел примеры замгенпрокурора.

Последнее информационное сообщение по Донбассу касалось внесудебных казней украинских военнослужащих в ходе боев за Иловайск и Дебальцево. Также в нем освещалась практика привлечения к конфликту подконтрольных России незаконных вооруженных формирований.

По Иловайску готовится еще один пакет собранных доказательств совершения российскими военными военных преступлений. В частности, новые факты нарушений российским военным руководством договоренностей по «зеленому коридору» для выхода украинских сил из Иловайского котла.

На данный момент Международный уголовный суд все еще изучает украинскую ситуацию. «В случае, если прокурор МУС сделает вывод о наличии достаточных оснований для начала расследования, то он обращается в Палату предварительного производства с просьбой предоставить разрешение на это. Мы все понимаем важность и серьезность принятия решения о расследовании ситуации, связанной с вооруженным конфликтом в Украине, поэтому надеемся на взвешенный подход», – отметил Мамедов.

Украина не объявляла состояния войны, ограничившись введением режимов АТО / ООС. По словам замгенпрокурора, на оценку ситуации Международным уголовным судом это обстоятельство не влияет. «Для квалификации вооруженного конфликта, как такового, ни международные конвенции, ни доктрина международного гуманитарного права не требуют факта его признания стороной конфликта или формального объявления войны», – пояснил он.

Отметим, что Международный уголовный суд (МУС) в Гааге иногда неофициально называют «Гаагским трибуналом», считая его своеобразным потомком Нюрнбергского трибунала, где судили военных преступников Второй мировой войны. Однако в отличие от Нюрнбергского МУС является судом постоянно действующим.