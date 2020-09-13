RU
Все новости

Финалисты конкурса: Фотографы показали самые смешные моменты дикой природы (Фото)

13.09.20 13:51

Пятый год подряд в мире проводится фотоконкурс Comedy Wildlife Photography Awards, в котором участвуют фотоработы с забавными моментами из жизни животных, передает Boredpanda.

За прошедшие годы конкурс приобрел огромную популярность. Организаторы отмечают, что разумеется, эстетика в этом жанре фотоанималистики хоть и важна, но все же отходит на второй план, главное – это удивительные и комичные сюжеты. Поймать такие кадры подчас сложнее, чем красиво снять то или иное животное, к тому же и фотограф должен обладать и хорошим чувством юмора.

В финал конкурса-2020 вышли следующие работы. Победителей объявят 22 октября.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк