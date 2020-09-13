Финалисты конкурса: Фотографы показали самые смешные моменты дикой природы (Фото)

Пятый год подряд в мире проводится фотоконкурс Comedy Wildlife Photography Awards, в котором участвуют фотоработы с забавными моментами из жизни животных, передает Boredpanda.

За прошедшие годы конкурс приобрел огромную популярность. Организаторы отмечают, что разумеется, эстетика в этом жанре фотоанималистики хоть и важна, но все же отходит на второй план, главное – это удивительные и комичные сюжеты. Поймать такие кадры подчас сложнее, чем красиво снять то или иное животное, к тому же и фотограф должен обладать и хорошим чувством юмора.

В финал конкурса-2020 вышли следующие работы. Победителей объявят 22 октября.