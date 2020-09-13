На 3 года вперед: Пушилин признал проблему очередей за «паспортами ДНР»

В «ДНР» в «миграционных службах» выдают талоны на оформление «республиканского паспорта» аж на 2023 год. «Глава ДНР» Денис Пушилин в очередной раз пообещал для решения этой проблемы увеличить штат сотрудников «миграционки».

«В некоторых городах очереди за паспортами уже до 2023 года, и это неправильно. Поэтому нами сейчас принимается ряд мер. Одна из них – это задействование всех кадровых служб во всех ведомствах и предприятиях, местных администраций и общественных приемных, которые могут консультировать людей по сбору документов… Также в планах – увеличение и штата сотрудников миграционной службы», – сказал Пушилин 12 сентября во время посещения Старобешевского района.

Как сообщалось ранее, жители Донецка жалуются на огромные очереди на оформление «паспорт ДНР». Они отмечают, что в день «паспортные отделы» в районах города принимают по 5-7 человек. Также в «ДНР» предприятия без ведома сотрудников подают их в списки на получение «республиканского паспорта». Работники об этом узнают случайно, когда получают SMS-уведомление, что им необходимо явиться в «миграционную службу» для подачи документов.

Также большие очереди сохраняются в «паспортные столы» в «ЛНР».