Пиар по третьему кругу: В Донецке скандал с «благотворительными» автобусами (Фото)

В «ДНР» некая компания «Мастер-Торг» подарила в сентябре Макеевке и Донецку по два городских автобуса MAN. Данная акция была пропиарена по всем местным медиа, передают «Донецкие новости».

Отмечалось, что вместительность каждого автобуса – 90 человек, мест для сидения – 35. Акцент делался на том, что транспорт новый и что скоро он выйдет на городские маршруты.

Но как оказалось, по документам автобусы действительно прошли как новые и что куплены в Европе. Однако это оказался б/у-транспорт, кроме того, автобусы курсировали по городам с зимы этого года и на них разные отделения «местной власти» уже попиарились ни раз.

Так, местные жители отмечают, что «про макеевские МАНы еще три месяца назад рассказывали, что купили, без всяких "Мастер-торгов"», и что тогда местные «власти» демонстрировали эти же автобусы.

Иные жители акцентировали, что по улицам Донецка и Макеевки эти автобусы вообще ездят с января. Например, они указали на фотографии от 6 января, что номера автобусов совпадают с новыми от «благотворителей». Но в январе «администрация» Макеевки» акцентировала, что появление в городе данных 2-х автобусов – это реакция на обращение, которое поступило на телевизионную «Прямую линию с Денисом Пушилиным».

После скандала в соцсетях по поводу «подарка» в компании «Мастер-Торг» вынуждены били признать, что транспорт – б/у. «Автобусы действительно не новые. Компания "Мастер-Торг" приобрела их за границей. С января 2020 года автобусы, скажем так, проходили тестовый режим на маршрутах Донецка и Макеевки для того, чтобы выявить слабые места и потребность в замене каких-либо узлов», – сообщили в пресс-службе компании.

Там добавили, что с января автобусы были даны в аренду автопаркам Донецка и Макеевки, чтобы адаптировать их для работы на маршрутах.

Жителей возмутило, что компания приобрела старые машины, передала их муниципальным автопаркам, которые за свои деньги должны их теперь ремонтировать из-за выявленных «слабых мест и потребности в замене каких-либо узлов».

Также не восприняли и формулировку, что компания «сдала в аренду» автобусы:

Валерий: «Благотворительность в аренду?»;

Михаил: «Давайте называть вещи прямо – это не благотворительность, это бизнес. Они не подарили автобусы, а сдали в аренду»;

Владимир: «Сперва наварились под видом тестирования, а теперь типа дарят»;

Сергей: «Так можно про весь транспорт сказать. Мы подарили городу трамваи. Просто они с 1988 проходили обкатку, тестирование, бла, бла...».

«"Мастер торг" один раз пропиарился, все такие – ой, молодцы какие, автобусы подарили. Те прикинули – а давай еще раз пропиаримся, реклама все дела, респект и уважуха. Скоро чиновники по второму кругу начнут площадки детские открывать и т.д., ведь площадка была в тестовом режиме, а теперь вот выявили слабые места и устранили банкой красной краски и фанеркой на качельку. И по новой принимать флаги, ленточки слезы на глазах...», – резюмировал Александр.