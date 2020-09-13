RU
Все новости

Ползать, прыгать, тащить: В Мариуполе прошла гонка на выживание (Фото, видео)

13.09.20 15:26

В Мариуполе третий год подряд проходит мультиспортивная гонка «M-race». В этом году 12-13 сентября она собрала почти в два раза больше участников, стала длиннее и пополнилась новыми дистанциями, передает «Сайт города Мариуполя».

Участникам необходимо было преодолеть 3 км. На пути их встречали крутые подъемы и спуски, овраги и дренажные трубы, грязевые «ванны», камыши. Нужно было ползать, прыгать через огонь, переносить мешки и чемоданы.

Было и сразу несколько водных дистанций – 70 метров реки нужно было преодолеть вброд. Трасса, как успели заметить участники, проходила даже вблизи кладбища домашних животных...

Как рассказал организатор соревнований Максим Долгих, рельеф трассы в этом году был разнохарактерным, но сделали его таким, чтобы сама трасса была по-максимуму безопасной, но интересной.

У каждого из более 230 участников на руке был специальный браслет, по ним на старте и на финише фиксировалось время.

Победа отдавалась первым 10 мужчинам и женщинам, которые показали наилучшие результаты.

Среди участников были коллективы – полицейские вместе с начальником Центрального райотдела Сергеем Бычиным, бойцы полка «Азов», сотрудники предприятий и другие.

Сегодня, 13 сентября, соревнования продолжились среди детей до 16 лет.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк