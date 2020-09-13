Он вроде есть, но его как бы нет: Жители Донецка протестировали обещанный wi-fi в трамвае (Фото)

В первом трамвае, собранном в «ДНР», не работает заявленный беспроводной интернет. Трамвай выпущен на маршрут в Донецке и жители смогли его протестировать на практике, передают «Донецкие новости».

«Трамвай новый. Говорили, что будет интернет. Он есть, но не работает», – отмечает дончанин Никита, прилагая скриншот приема сигнала.

При этом дончане отмечают, что в первый день работы вагона доступ к wi-fi был, «а на второй день стало вот так».

Обсуждая этот недочет трамвая, жители акцентируют, что в некогда передовом Донецке после 2014 года нет смысла ожидать наличие даже базовых услуг мирового прогресса.

«Да уж. Я еще в 2009 в Днепропетровске офигел от работающего интернета в трамваях и троллейбусах. Я в 2009 уже вовсю wi-fi использовал на Нокии N82 и Samsung I900. А тут Донецк 2020... Ну, русский мир во всей красе, зато "не как у хохлов"», – сетует Александр.

Сторонники «республики» акцентируют, что в трамваях можно и без wi-fi «потерпеть», в крайнем случае пользоваться мобильным интернетом. Но иные дончане указывают, что суть уже не столько в наличие wi-fi, сколько в постоянном пиаре, в том числе и на этом аспекте, местных «властей»:

«Да дело не в самом интернете как таковом, а в том, что сказали, что он будет, но по факту он отсутствует. Получается как всегда – поездили по ушам? Их за язык никто не тянул, и никто не требовал интернет в трамвае»;

поездили по ушам? Их за язык никто не тянул, и никто не требовал интернет в трамвае»; «Власть пообещала wi-fi – будьте добры исполнять…»;

будьте добры исполнять…»; «Обещали, что новый трамвай будет с инетом, значит, так и должно быть. Ибо нечего было пиз*еть!».

Сторонники «ДНР» также рекомендуют меньше пользоваться интернетом, а когда едешь в трамвае – «смотреть в окно и наслаждаться окружающим миром». «А чем, позвольте спросить, наслаждаться? Закрытыми витринами с надписями "Аренда" и "Продажа" по всей ул. Артема? Или людьми в зеленой форме без опознавательных знаков в неадекватном состоянии по всему городу? А может, машинами без номеров, от которых что угодно ожидать можно на дороге? Весь город рак*м стоит уже седьмой год, зато гордый и несломленный», – парирует Константин.

«На сайте минтранса указанно, что будет точка доступа. Но скорость интернета не указана! Может там 2G или GPRS. Данной скорости не хватит даже страницу загрузить на новых устройствах. Поэтому, в принципе, обещание выполнено )))», – подмечает Валентин.

«Раньше стадионы открывали, аэропорты, а теперь трамвай пустили – и шуму-то», – резюмирует Кирилл.

Как сообщалось ранее, «правительство ДНР» с конца 2017 года пиарилось сначала на анонсировании трамвайного производства в «республике», с февраля 2018 года – на начале сборки первого трамвая, а с августа – на его выпуске. Так, трамвай «Татра ТЗ» с названием «Я – Донецкий» был представлен 21 августа 2018 года. Заявлялось, что вагон оборудован согласно современным стандартам, в частности, в нем есть беспроводной интернет.

После обкатки по городу в трамвае выявили ряд недоработок, и он так и не вышел на линии города. Его смогли выпустить на маршрут лишь 28 августа 2020 года, спустя два года после сборки.