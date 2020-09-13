Будет отдельная кабинка: В ЦИК рассказали, как будут голосовать избиратели с повышенной температурой

Введение в том или ином регионе Украины «красной» зоны карантина не является поводом для отмены в ней выборов 25 октября. Об этом во время VI «Донбасс Медиа Форума» заявил член Центральной избирательной комиссии Сергей Постивый, передает УНН.

«Мы четко должны понимать, что право избирать и быть избранным определено Конституцией и ограничить мы его не можем. Более того, за это предусмотрены уголовная или административная ответственность за препятствование избирательного права... В частности, точно не будет ограничено право избирателей даже при наличии признаков острой респираторной болезни или повышенной температуры более 37,2 градуса, как предлагает Минздрав», – отметил Постивый.

По его словам, для людей с симптомами заболевания предлагается выделить отдельную кабинку.

«Для этого мы рекомендовали выделить отдельную кабину и урну, которая после каждого избирателя должна дезинфицироваться... Наблюдатели и средства массовых коммуникаций могут присутствовать на выборах... На сегодняшний день говорить, что будут какие отмены, у нас пока нет оснований. Наличие "красной" зоны не является основанием для того, чтобы признавать выборы такими, которые там нельзя провести», – добавляет он.