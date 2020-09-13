Пенсионеров –74%: На Луганщине число переселенцев увеличилось втрое

За 6 лет в Луганской области число переселенцев увеличилось в 3,3 раза. 74% зарегистрированных здесь внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) – это переселенцы, причем многие – постоянно проживающих в «ЛНР». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в Харькове на форуме «Мы – новые харьковчане» рассказала директор Департамента социальной защиты населения Луганской областной государственной администрации Элеонора Полищук.

Она уточнила, что сама является переселенкой. «В июне 2014 года вынуждена была выехать из Луганска. Я и тогда работала директором департамента социальной службы. Единственное, что я смогла с собой забрать – флэшки с базами данных всех наших клиентов. В июле 2014 года наша администрация восстановила работу первоначально в городе Сватово, и в августе, как только заработало Казначейство, мы уже смогли выплатить первые социальные пособия, зарплаты в нашей подведомственной социальной сфере. На тот момент у нас было всего лишь 5 специалистов департамента социальной защиты», – вспоминает Полищук.

На сегодняшний день Луганщина – вторая область в Украине по количеству переселенцев (лидер – Донецкая). По состоянию на 1 сентября здесь зарегистрировано 281,1 тыс. внутренне перемещенных лиц – это 19% от всех ВПЛ в стране. Начиная с 2015 года (85,6 тыс. ВПЛ) число переселенцев в регионе увеличилось в 3,3 раза.

Среди ВПЛ, проживающих сейчас в Луганской области:

переместились из Луганской области (как из «ЛНР», так и из прифронтовых районов) – 273 770 чел. (97% от всех переселенцев региона);

из Донецкой области – 7 098 чел. (почти 3%);

из аннексированного Крыма – 171 чел. (0,06%)

На Луганщине отмечается неравномерное распределение переселенцев по территории области. «Это определяется транспортной доступностью и наличием в городах и районах сервисов, в которых нуждаются ВПЛ», – пояснила Полищук.

Так, наибольшее количество ВПЛ проживают:

г. Северодонецк – 50,4 тыс. чел. (18% от всех ВПЛ в регионе);

Беловодский район – 38,2 тыс. чел. (14%);

Старобельский район – 30,9 тыс. чел. (11%);

Марковский район – 29,3 тыс. чел. (10%);

Кременской район – 19,4 тыс. чел. (7%);

Станично-Луганский район – 18,7 тыс. чел. (7%);

г. Лисичанск – 16,2 тыс. чел. (6%).

Среди 281,1 тыс. ВПЛ большинство составляют женщины (62%), мужчин – 38%. В регионе проживают 8 257 (3%) детей со статусом ВПЛ.

В Луганской области наибольшее число переселенцев (74%) – люди пенсионного возраста. Как уточнила Полищук, среди них много жителей «ЛНР», которые приезжают на подконтрольную территорию, чтобы оформить украинские выплаты, сделать покупки и вернуться обратно домой.