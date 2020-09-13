Выборы-2020: Донетчина – на втором месте по сообщениям о нарушении избирательного процесса (Инфографика)

С 5 сентября перед местными выборами полиция зарегистрировала 171 сообщение, связанное с избирательным процессом. В частности, уже возбуждено 17 уголовных производств. Об этом сообщили в Нацполиции.

Из 171 сообщения, связанного с избирательным процессом, больше всего приходится на Киев (31), второе место у Донецкой области (26). Луганская область занимает 4-е место – 13 сообщений.

Меньше всего таких сообщений зарегистрировано в Николаевской и Харьковской областях (по одному).

В основном сообщения связаны с:

подкупом избирателей – 29;

нарушением порядка ведения агитации – 28;

порчей агитационных материалов – 12;

нарушением ограничений относительно ведения предвыборной агитации – 11;

нарушением порядка размещения агитматериалов – 11;

нарушением порядка ведения реестров избирателей –11;

предоставлением ложных сведений в орган ведения реестра избирателей – 9;

нарушением порядка финансирования партии – 4;

фальсификацией избирательных документов – 3.

Также, с началом избирательной кампании полицейские начали 17 уголовных производств. Из них 2 – в Луганской области. На Донетчине уголовные дела пока не заводились.

В пресс-службе Нацполиции Донецкой области добавили, что за последние сутки в регионе зафиксированы два факта хулиганских действий, связанных с избирательным процессом. По ним начато досудебное расследование.

Так, в Мариуполе 12 сентября неизвестные повредили агитационную палатку и агитационные листовки одной из политических партий.

Другое нарушение произошло в Марьинке в ночь на 13 сентября. В помещении приемной депутата сработала сигнализация. Следственно-оперативная группа установила, что в приемной разбито стекло входных пластиковых дверей.

Напомним, что в Украине 5 сентября стартовал избирательный процесс по подготовке местных выборов, которые запланированы на 25 октября. Как сообщалось ранее, в Луганской области 2 уголовных дела завели по Кременной.