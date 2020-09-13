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В три этапа: В Мариуполе построят мини-приют для кошек и собак (Видео)

13.09.20 18:39

В Мариуполе построят мини-приют для кошек и собак, здесь будут проводить стерилизацию животных и организовывать передержку после операций.

Ветеринар Антон Гуляев выполняет ежемесячно свыше 100 операций по стерилизации. «Сейчас у нас уже появился фельдшер, вторая бригада по отлову собак. Соответственно, увеличилось и количество стерилизованных животных – до 130 в месяц. Передержка наших собак будет соответствовать ветеринарным нормам, когда у нас появится новый стерилизационный пункт», – рассказывает ветеринар КП «Счастливые животные» Антон Гуляев.

На новый пункт из городского бюджета Мариуполя выделили свыше 1,5 млн грн. Согласно проекту, в здании также оборудуют места для содержания животных после операции. Пока же их держать во временных вольерах.

Сейчас проект нового приюта дорабатывается, к строительству планируют приступить в следующем году. На первоначальном этапе оборудуют данный мини-приют, но в планах – капитальный ремонт здания. «Тремя этапами в течение трех последующих лет должна проводиться реконструкция нашего предприятия. Это проект большой. Пока будет идти стройка основного здания, мы сможем проводить стерилизацию в мини-приюте», – пояснила директор КП «Счастливые животные» Елена Швыдкая.

После реконструкции на предприятии планируют также увеличить штат сотрудников.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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