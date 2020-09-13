Используя «режим тишины»: НВФ «ЛНР» продолжают укреплять свои позиции

В «ЛНР» представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) пользуясь «режимом тишины» продолжают укреплять свои позиции. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщает штаб Операции Объединенных сил с отсылом на данные отчета СММ ОБСЕ.

В частности, наблюдатели СММ ОБСЕ с помощью беспилотника зафиксировали в «ЛНР» нарушения договоренностей о перемирии – здесь представители НВФ проводят инженерные укрепления.

Так, 10 сентября в поле вблизи неподконтрольного Украине села Калиново-Борщеватое (Луганская обл.) зафиксированы два продления имеющихся траншей – протяженностью 180 метров и 200 метров.

«Вооруженные формирования Российской Федерации и в дальнейшем используют практику систематического невыполнения режима прекращения огня и опять обустраивают фортификационные сооружения, при этом открыто пренебрегая предоставленным гарантиям безопасности», – отмечается в сообщении штаба ООС.