Видно по пособиям и пенсиям: На Луганщине большинство переселенцев все же живет в «ЛНР»

В Луганской области большинство зарегистрированных переселенцев по факту проживают на неподконтрольной Украине территории. Об этом свидетельствуют данные как выплат адресной помощи («пособие переселенца»), так и пенсий. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в Харькове на форуме «Мы – новые харьковчане» рассказала директор Департамента социальной защиты населения Луганской областной государственной администрации Элеонора Полищук.

Так, из 281,1 тыс. внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые зарегистрированы на Луганщине, адресную помощь («пособие переселенца») получают всего лишь 8% (21 тыс. человек или 13 тыс. семей-ВПЛ).

Средний размер «пособия переселенца», которое получает семья, составляет 1425 грн в месяц.

Такую большую разницу между зарегистрированными и получающими пособие Полишук объяснила наличием большого числа людей, которые оформлены как ВПЛ, но по факту проживают на неподконтрольной Украине территории.

«Я не думаю, что открою профессиональную тайну. 13 тысяч семей-ВПЛ – это именно те люди, которые прошли все проверки – и социальной службы, и социальными инспекторами, и подтвердили всеми документами действительное проживание на подконтрольной украинской власти территории Луганщины. Это небольшое количество. Поэтому мы ежемесячно начисляя выплату (это примерно 21-22 млн грн) видим всех тех людей, которые действительно проживают на неподконтрольной территории», – отметила директор Департамента.

Если говорить о пенсионерах, то на 1 июля в области их всего зарегистрировано 333,9 тыс. чел. Из них 144,3 тыс. чел. (43%) – это пенсионеры-ВПЛ. Примечательно, что с начала года на подконтрольной Луганщине общее число пенсионеров выросло менее чем на 1% (+ 200 человек). «То среди пенсионеров-ВПЛ, которые зарегистрированы в Пенсионном фонде Украины, рост +3%, более чем на 3 тысячи человек. То есть люди к нам приезжают за украинской пенсией», – подчеркнула Полищук.

Также следует отметить, что у пенсионеров-ВПЛ уровень выплат выше, чем в среднем по стране и по Луганской области. Так, средний размер пенсии:

по Украине – 3 393,54 грн;

пенсионеров подконтрольной части Луганской области – 4 707,46 грн;

среди пенсионеров-ВПЛ на Луганщине – 4 956,24 грн.

«На сегодня этот показатель по пенсиям немного уменьшился. А вообще разница была грандиозная, доходила в среднем до 500-600 грн. Это объясняется тем, что на неподконтрольной территории проживают пенсионеры – шахтеры, металлурги, у которых высокий размер выплат. Подконтрольные же территории Луганской области – это в основном сельские территории. Естественно, пенсии здесь небольшие», – рассказала Полищук.

Он отметила, что такая разница в пенсиях вызывает недовольство у местных пенсионеров, что иногда приводит к конфликтам. «Иногда местные пенсионеры, постоянно проживающие на подконтрольной территории, очень недовольны тем, что пенсионеры-переселенцы отвлекают внимание специалистов, работников социальной службы. И иногда бывают нехорошие конфликты, которые приходится улаживать», – добавила она.

Директор Департамента констатировала, что «у нас по некоторым сельским территориям собственных пенсионеров меньше, чем пенсионеров-переселенцев». «И естественно в первые годы работы, когда пошел такой поток пенсионеров, органы социальной защиты были просто не готовы к такому наплыву людей. И тогда все недовольства людей нашим соцработникам приходилось принимать на себя. Потому что, когда люди проходили пункты пропуска [на линии разграничения], там стоят военные с оружием, естественно, все склоняли голову и подчинялись действующим там правилам. Но когда эти люди доходили до органов социальной защиты, всё что накипело, накопилось – выплескивалось на социальных работников. А количества сотрудников у нас поначалу не хватало, техники не хватало, а посетителей было очень много. Поэтому первые годы было очень тяжело», – вспомнила Элеонора Полищук.

Как сообщалось ранее, за 6 лет в Луганской области число переселенцев увеличилось в 3,3 раза. Сейчас здесь зарегистрировано 281,1 тыс. ВПЛ, из которых 74% – пенсионеры. Напомним, что в целом по стране на сегодня из 1,5 млн зарегистрированных переселенцев треть проживают в «Л-ДНР».