В «ДНР» фантасты спрогнозировали будущее Донбасса

Линия разграничения на Донбассе сохранится, но на ней будут уже стоять «миротворцы ДНР». Такое будущее региона спрогнозировали писатели фантасты в сборнике рассказов «Живи, Донбасс», презентация которого состоялась сегодня, 13 сентября, в неподконтрольном украинской власти Донецке.

«Я и все мои коллеги, которые приехали на ваш фестиваль в прошлом году, получили массу ярких впечатлений от посещения всех тех мест, куда нас возили организаторы. К примеру, утром мы едем на развалины донецкого аэропорта, а вечером идем на концерт в оперу. И вот это ощущение фантастичности, противостояния двух миров стало отправной точкой для составления сборника рассказов», – отметил прибывший в «ДНР» писатель-фантаст из Москвы Сергей Чекмаев.

Объем книги – 352 страниц, тираж – 5 тыс. экземпляров. В ней собраны 23 рассказа авторов из «ДНР», «ЛНР» и России. Как утверждалось в ходе презентации, от российских писателей представлены рассказы – автора «Ночного дозора» Сергея Лукьяненко, Андрея Лазарчука, Романа Злотникова.

Рассказы повествуют о войне и мирной жизни «республик», а также предсказывают будущее региона.

«Мы выстроили рассказы по временной шкале от первых боев 2014-года до ближайшего будущего, примерно 20-30 лет от нашего времени. То есть, по прочтению сборника целиком читатель видит цельную историю. Становится понятным, что все будет хорошо и народ Донбасса выдержит, победит. Самый последний рассказ описывает события 2040-2050 годов, где донецкие миротворцы – мальчишки, которые выросли под обстрелами – стоят на линии разграничения уже чужого конфликта», – подчеркнул Чекмаев.