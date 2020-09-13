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Из гранатомета: «ДНР» обстреляла украинские позиции в районе Песок

13.09.20 20:03
В селе Пески
В селе Пески / Фото: 112.ua

Сегодня, 13 сентября, в Донецкой области зафиксировано одно нарушение перемирия – незаконные вооруженные формирования «ДНР» обстреляли украинские позиции в районе села Пески, который находится под Донецком.

«Вблизи населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации осуществили неприцельный выстрел в сторону наших позиций из подствольного гранатомета. Украинские воины на вражескую огневую провокацию оружие в ответ не применяли», – сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

Отмечается, что среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

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