Из гранатомета: «ДНР» обстреляла украинские позиции в районе Песок

Сегодня, 13 сентября, в Донецкой области зафиксировано одно нарушение перемирия – незаконные вооруженные формирования «ДНР» обстреляли украинские позиции в районе села Пески, который находится под Донецком.

«Вблизи населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации осуществили неприцельный выстрел в сторону наших позиций из подствольного гранатомета. Украинские воины на вражескую огневую провокацию оружие в ответ не применяли», – сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

Отмечается, что среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.