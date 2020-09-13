Пока еще в «зеленой зоне»: На Донетчине новые заболевшие коронавирусом (Карта)

Сегодня, 13 сентября, в Донецкой области COVID-19 зарегистрировали у 6 жителей Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Среди заболевших:

3 – в Славянске (в том числе 1 ребенок);

1 – в Святогорске;

1 – в Бахмуте;

1 – в Мирнограде.

«На своем заседании 10 сентября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение оставить за Донецкой областью статус "зеленой зоны" на следующие две недели. Впрочем, этот статус легко потерять, если уровень заболеваемости будет продолжать расти так стремительно, как это происходит в течение последних недель. Потеря статуса "зеленой зоны" будет означать усиление карантинных ограничений, а вместе с ними и давления на экономику», – пояснил Кириленко.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 2 101 случай COVID-19, из них:

выздоровели – 1 114 человек;

на лечении – 957 пациентов;

летальных случаев – 30.

На инфографике количество больных указано с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 13 сентября в Украине COVID-19 заболели 154 335 человек (68 893 пациентов – выздоровели, 3 178 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области (на 12 сентября) – 563 случая (выздоровели – 294 пациентов, летальных случаев – 4).

В «ДНР» – 2 824 случаев коронавируса (выздоровели – 1 457 человек, летальных случаев – 158). В «ЛНР» – 789 заразившихся (выздоровели – 675 человек, летальных случаев – 23).