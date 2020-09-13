А были как Львовская и Харьковская: На подконтрольной Луганщине осталось всего 3 города

Основная проблема с трудоустройством переселенцев в Луганской области, что оставшаяся подконтрольная Украине часть – это преимущественно сельские районы. Здесь всего 3 города – Северодонек, Лисичанск и Рубежное. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в Харькове на форуме «Мы – новые харьковчане» рассказала директор Департамента социальной защиты населения Луганской областной государственной администрации Элеонора Полищук.

Она отметила, что до 2014 года Луганскую область состояла из 31 территориальной единицы (городских и районных советов). Здесь проживало более 2,4 млн человек. «То есть мы были практически такая же область как Харьковская, Львовская. На сегодня же на подконтрольной части осталось всего лишь 15 административных единиц – 3 города и 12 сельских района. И всего лишь 600 тыс. жителей, на которых приходится 281,1 тыс. переселенцев. Вот представляете, какой дисбаланс идет во всех вопросах», – отметила Полищук.

Найти работу в сельской местности очень трудно. Поэтому экономически активные переселенцы особо не задерживаются в регионе. Поэтому здесь из всех зарегистрированных переселенцев 74% составляют пенсионеры, и то большинство из которых по факту проживает за линией разграничения. (Для сравнения: в соседнем Харькове среди переселенцев 50% – трудоспособные лица, 30% – пенсионеры).

«Наиболее нам интересны переселенцы трудоспособной категории, которые должны работать на подконтрольной территории, приносить экономическую пользу. Но, к сожалению, в течение всех 6 лет мы наблюдаем не более 2 тысяч переселенцев, которые хотят работать и ищут работу. Из трудоспособных, в основном, сюда переехали люди, которые переместились вместе с организациями, учреждениями особенно областного уровня – наши вузы, силовые структуры, органы власти. В основном, это и есть [реальные] переселенцы», – сказала директор Департамента (сама Элеонора Полищук также является переселенкой из Луганска).

Социальные органы и служба занятости помогают переселенцам найти работу на подконтрольной Луганщине. Но за весь период через центры занятости трудоустроено 822 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). «Есть дотации работодателям на рабочие места для переселенцев, есть общественные работы. Мы стараемся удержать экономически активных переселенцев на подконтрольной территории. Но не всегда удается. И если человек не находит работу, то он или дальше едет по стране, или вынужден возвратиться на неподконтрольную территорию – потому что там есть жилье, а это немаловажно», – заключила Элеонора Полищук.

Как сообщалось ранее, за 6 лет в Луганской области число переселенцев увеличилось в 3,3 раза. Сейчас здесь зарегистрировано 281,1 тыс. ВПЛ, из которых 74% – пенсионеры, 3% – дети. При этом на Луганщине большинство зарегистрированных переселенцев по факту проживают на неподконтрольной Украине территории, что явно видно по выплатам пособий и пенсий. Например, «пособие переселенца» получают всего лишь 8% зарегистрированных ВПЛ – это те, кто смог подтвердить факт проживания на подконтрольной территории.