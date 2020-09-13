Донецкий медуниверситет-переселенец принял рекордное количество студентов (Фото, видео)

По результатам вступительной кампании стены Донецкого национального медицинского университета, расположенного в Мариуполе, пополнили 60 первокурсников. Это рекордное количество для данного вуза-переселенца, передает «Сайт города Мариуполя».

Учатся в Мариуполе всего трем специальностям медуниверситета – «Стамоталогии», «Фармации» и «Медицине». С 3 курса студенты начинают проходить практику на базе горбольницы №1.

Отметим, что ДонНМУ имеет 90-летнюю историю. До 2014 года он располагался в Донецке и поступить в этот университет было мечтой многих. Но после захвата столицы Донбасса вуз переехал сразу в 4 города – Краматорск, Лиман, Кропивницкий и Мариуполь.

Несмотря на то, что специальности в городе всего 3, именно здесь была создана лучшая клиническая база. Обучение в вузе – 5-6 лет в зависимости от выбранной специальности. К примеру, «Медицине» нужно учится 6 лет, а «Фармации» – 5.

Всего в ДонНМУ в Мариуполе учится около 300 будущих медиков.

12 сентября состоялось посвящение первокурсников. Они зачитали клятву, пообещав отныне соблюдать здоровый образ жизни и спасать жизни людей. Завершилось действо торжественным переодеванием в белые халаты и вручением «Зачетной книжки».