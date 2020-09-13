Украина и «Л-ДНР» обсуждают вопрос ближайшего обмена 200 пленных, – Ермак

Украина и «Л-ДНР» обсуждают вопрос о ближайшем обмене около 200 пленных. Об этом сообщил Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он напомнил, что 11 сентября в ходе встречи в Берлине политических советников лидеров стран «Нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия, Франция) была достигнута договоренность, что до конца сентября к пленным в «Л-ДНР» будет открыт доступ Международного комитета Красного Креста. «Это очень важно, потому что очень много раз об этом договаривались, но ни разу это не было выполнено. И это очень тормозит процесс обмена», – сказал Ермак.

Глава Офиса президента ожидает, что на ближайших заседаниях Трехсторонней контактной группы по вопросу Донбасса будет рассматриваться вопрос обмена пленными. «А ближайшее заседание пройдет на этой неделе. И мы надеемся, что будут обсуждаться уже конкретные даты по взаимному обмену пленными», – уточнил он.

Ермак сообщил, что с каждой стороны конфликта сейчас обсуждается список об обмене по около 100 человек.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по эфиру ТК «Украина»