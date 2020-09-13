Пока не планируем перестановки в Кабмине, – Разумков

В ближайшее время не стоит ожидать кардинальных перестановок в Кабинете министров Украины, в Веррховная Рада доработает без перевыборов до конца каденции. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов, передает «Интерфакс – Украина».

«Я не думаю, что мы в ближайшее время будем видеть глобальную ротацию в Кабинете министров. Коллеги выступали с критикой некоторых министров. С чем-то я могу быть согласен, с чем-то, я думаю, нет. Но сегодня говорить во время бюджетного процесса – я хотел бы напомнить, что до 15 сентября правительство должно подать в Верховную Раду проект бюджета на следующий год – и в условиях тех вызов, которые стоят перед государством как внутри (это и борьба с коронавирусом), и другие важные аспекты нашего существования (это и война, и социально-экономическое состояние в государстве), – говорить о глобальной трансформации Кабинета министров сегодня и в ближайшее время, я думаю, не стоит», – сказал Разумков.

На уточняющий вопрос, могут ли быть ротации в экономическом блоке Кабмина, Разумов ответил: «Теоретически возможно. Это может быть инициировано и одним народным депутатом, а зал будет определяться: поддержать, или отклонить это предложение».

Также председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что парламент ІХ созыва доработает до конца своей каденции. «Если мы говорим о том, сколько проработает Верховная Рада Украины, то я думаю, что она проработает до конца своей каденции, как это и предусмотрено Конституцией», – предположил он.

По его мнению, на сегодняшний день нет законных оснований для досрочного прекращения полномочий нынешнего созыва парламента.