Выборы-2020: Избирательный адрес изменили почти 100 тыс. граждан

В Украине для голосования 25 октября на местных выборах свой избирательный адрес изменили 98 286 избирателей. Срок подачи таких заявлений завершился 10 сентября, передает «Интерфакс – Украина».

«Начиная с 1 июля 2020 года, когда официально появилась такая возможность, изменили или определили свой избирательный адрес 98 286 избирателей (по состоянию на 18 часов 11 сентября)», – отметили в Центральной избирательной комиссии.

Уточняется, что 41 118 (42%) из общего числа заявлений были поданы онлайн.

На обработке в отделах ведения Госреестра избирателей остается еще около 2 тыс. заявлений.

Больше всего избирателей, воспользовавшихся правом смены адреса голосования в:

Киевской области – 23 620 чел. (24% от общего числа изменивших адрес голосования);

г. Киеве –15 332 чел. (16%);

Одесской области – 9 333 чел. (10%);

Львовской области – 7 134 (8%).

«За последний день до даты окончания возможности изменить (определить) избирательный адрес в отделы ведения Госреестра избирателей было подано 19 779 заявлений, что составило 19% от общего количества поданных заявлений избирателей по изменению (определению) избирательного адреса на местных выборах», – уточнили в ЦИК.

Напомним, 25 октября 2020 года в Украине состоятся первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов. Избирательная кампания официально стартовала 5 сентября.