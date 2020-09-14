А у Минреинтеграции «все хорошо»: На Луганщине рассказали о проблемах с жильем переселенцев

В Украине создан ряд жилищных программ для переселенцев, однако применить их на местном уровне невозможно, т.к. под них не заложено финансирование. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в Харькове на форуме «Мы – новые харьковчане» рассказала директор Департамента социальной защиты населения Луганской областной государственной администрации Элеонора Полищук.

В Луганской области на региональном уровне реализуют те же национальные программы для внутренне перемещенных граждан, что и в иных областях страны. Но проблема в том, что эти нацпрограммы на уровне государства не финансируются, и все ложится на плечи громад. «Наша областная программа была создана на основе и по требованию национальной стратегии и плана действия по социализации внутренне перемещенных лиц. Но мы все прекрасно знаем, и говорим об этом честно, это 2 документа, которые не имеют под собой финансовой основы. Соответственно, реализация областных программ, в основном, ложатся на плечи принимающих громад и регионов», – отметила Полищук.

Так, на Луганщине действовует «Региональная льготная программа относительно поддержания и адаптации внутренне перемещенных лиц (ВПЛ)». «Мы тоже создали свою программу, и она у нас есть. Но в отличие от государственных – она имеет свой бюджет, порядка 150 млн грн», – отметила директор Департамента.

Так, в рамках этой программы в 2017-2018 гг.:

школьники-ВПЛ 5-11 классов бесплатно получали питание в школах;

предоставлено льготных кредитов через «Держмолодьжитло» на приобретение жилья 4 семьям ВПЛ – 2,5 млн грн;

выдана одноразовая материальная помощь ВПЛ на сумму 616,50 тыс. грн;

на завершение строительства дома для ВПЛ в г. Рубежное выделили 88,6 млн грн (правда, 100-квартирный недострой в Рубежном до сих пор не завершен и начал разваливаться. Никто из 4 тыс. переселенцев, проживающих в Рубежном, жилье так и не получил.).

«Мы попытались восстановить в Рубежном дом для переселенцев. Но, к сожалению, заселить нам его так и не удалось. Там есть проблемы и юридические», – пояснила Полищук.

Отметим, что многоэтажка в Рубежном предполагает 9 однокомнатных, 53 двухкомнатных, 44 трехкомнатных и 1 пятикомнатную квартиры. Дом находится на балансе Рубежанского городского совета как недострой. Работы почти завершены – подведены газ и электричество. На очереди – подключение к сетям водоснабжения и канализации. Местные власти эту многоэтажку назвали уже «стройкой века», т.к. долгое время не могли определиться по статусу объекта – кто имеет законное право на получение жилья в этом доме. Но судебный процесс по злополучному дому уже выигран.

Но кроме Рубежного есть комплексная проблема по обеспечению жильем переселенцев. «Самая большая беда – государственных программ по жилью вроде бы достаточно много в нашей стране, и вроде нам Минреинтеграции говорит "у нас все хорошо". Но на самом деле мы, переселенцы, не можем сделать самый первый шаг – встать на очередь или заявить о себе как о тех, кто нуждается в жилье. Потому что у тех, у кого есть хоть какое-то жилье на подконтрольной территории, разговор в жилищном отделе заканчивается – "вам не положено". Естественно, те, кто работают, – не могут попасть на социальное жилье, потому что уровень дохода не позволяет получить такое жилье. Временного жилья, как правило, нет. И получается замкнутый круг – это жилье не формируется, потому что не принимаются заявки на него, заявки не принимаются, потому что нет жилья», – констатировал Элеонора Полищук.

Она отметила, что неоднократно пытались работать с местными органами власти, с городами по программам выделения местных бюджетов на жилье переселенцам. «Но убедить, уговорить обратить внимание на жилищную проблему переселенцев у нас не увенчались успехом. Есть надежда, что сейчас, когда переселенцы могут голосовать на местных выборах, мы сможем сформировать такие власти в городах и районах, которые будут прислушиваться к проблемам переселенцев», – резюмировала она.

Как сообщалось ранее, за 6 лет в Луганской области число переселенцев увеличилось в 3,3 раза, сейчас их 281,1 тыс. чел. Однако трудоспособные ВПЛ не задерживаются в регионе по объективным причинам.

При этом в области невозможно выполнить госпограммы по предоставлению жилья переселенцам. Например, программа «Доступное жилье» предусматривает 50% оплаты квартиры переселенцем, 50% – государством. Но под эту программу подпадают квартиры только в новостроях. А в Луганской области вообще не строятся новые дома. В 2019 году на регион было выделено 19,6 млн грн по данной программе, но из-за отсутствия новостроев ни один переселенец не смог ею воспользоваться, деньги были возвращены в госбюджет. Была попытка построить один новострой на 24 квартиры, но после озвученных цен на жилье из 81 претендента остались лишь 8. Одна из причин отказа ВПЛ – квартиры в новых домах для переселенцев в Луганской области обойдутся по цене как в городах под Киевом (на уровне Ирпеня и Бучи). Аналогичная проблема в Донецкой области. При этом на Донетчине и Луганщине зарегистрировано наибольшее число ВПЛ по стране.

По программе «Ипотека под 3%» (можно приобретать квартиры и на вторичном рынке жилья, но дома должны быть не старше 25 лет), которая действовала в декабре 2019 года, в Луганской области обратилось 234 человека, но правительство на регион выделило лишь 4,5 млн грн, на которые смогли приобрести лишь 9 квартир.

Правда, в Северодонецке весной 2021 года начнется строительство 7 домов на 216 квартир для переселенцев в рамках реализации проекта МОМ «Жилье для внутренне перемещенных лиц».