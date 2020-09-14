Доставка посылок из Китая в «ДНР»: Жители Донецка в соцсетях делятся опытом

В «ДНР» можно получить посылки из Китая. Своим опытом по получению почтовых отправлений из Китая в Донецк местные жители делятся в Facebook.

Речь идет о доставке «Почтой Донбасса» и «Нашей почтой».

Как рассказывают дончане, стоимость доставки от российского почтового перевалочного пункта в Куйбышево до Донецка «Почтой Донбасса» – приемлемая, небольшие посылки стоят до 100 руб. (39 грн по местному курсу на 14.09.2020). При этом на сроки доставки многие жалуются.

«"Почта Донбасса" в среднем 98 руб. (38 грн – ред.) до 500 г. Иного чего можно заказать, другой вопрос сроки доставки… Небольшие посылки около 100 руб. (39 грн – ред.)... Заказывала "Почтой Донбасса" – 100 руб. (39 грн – ред.). Сейчас посылки приходят быстро. Даже после того, как открыла спор, товар пришел через 2-3 недели… Я получала посылку 2,5 кг и отдала всего 104 руб. (41 грн – ред.) за доставку, "Почта Донбасса"… Робот-пылесос в огромной коробке – доставка 103 руб. (40 грн – ред.). Коробка с запчастями более 7 кг – тоже около 100 руб. (39 грн – ред.). Стоимость доставки копеечная. Огромная коробища будет стоить рублей 110 (43 грн – ред.). Часто заказываю габаритные. Заказывали на "Али". Доставка была с российского склада… Можно не платить аж 100 руб. (39 грн – ред.) "Почте Донбасса" и самому смотаться в Куйбышево… Заказывали телефон с "АлиЭкспресс", с российского склада в Ростове. Пришел через 5 дней, оплатили что-то около 100 руб. (39 грн – ред.). "Почта Донбасса"», – делятся жители Донецка.

Дончане пишут о том, что заказать можно любую посылку с «АлиЭкспресс» и любых магазинов РФ, у которых возможна доставка «Почтой России». «Заказывал "Почтой Донбасса", как с "Али", так и из магазина в РФ… "Почтой Донбасса" часто с "АлиЭкспресс" заказываю… Заказывала и из интернет-магазина РФ "Ивановский трикотаж"», – отмечают люди.

При этом о «Нашей почте» отзывы в основном негативные – посылки доходят не всегда, и сервис не на высоком уровне. «Почта Донбасса. У "Нашей почты" ценник конский. Но будьте готовы, что посылка от 100 грамм до 3 кг будет стоить от 93 до 120 руб. (от 36 до 47 грн – ред.). И у "Почты Донбасса" они хотя бы отслеживаются… "Нашей почтой" получал из Москвы, сервис отвратительный… С "Нашей почтой" вообще не связывайтесь, мерзкая организация, мне с апреля месяца посылку со склада в Ростове до сих пор везут и только кормят обещаниями, что скоро все будет, в общем, шарашкина контора…», – сообщают жители Донецка.

Что касается потерянных посылок, дончане рассказывают о случаях утерь, которые нашлись, и которые были утрачены безвозвратно – и «Почтой Донбасса», и «Нашей почтой». В таких ситуациях иногда жителям Донецка удавалось открыть спор на «АлиЭкспресс» и вернуть деньги, а с почтовых организаций никаких компенсаций «выбить» не удалось никому.

Оплачивать покупки можно картой любой страны или переводом с электронного кошелька. Картой «республиканского» банка оплата невозможна.

У многих жителей Донецка вызывает затруднение заполнение адреса – как отмечают люди, из-за сложного оформления адреса получателя можно получить посылку с большой задержкой.