Идем ко дну, товарищи: В «ДНР» обсуждают повышение тарифов

С 1 октября в «ДНР» повышаются тарифы на отопление и горячее водоснабжение. В соцсетях в связи с этим – волна возмущений.

Жители неподконтрольной украинским властям Донетчины отмечают, что цены на продукты – растут, на топливо – повышаются, а также предполагают, что подорожание коснется и проезда в общественном транспорте.

«На продукты уже некуда поднимать, теперь будут коммуналку и услуги поднимать, идем ко дну, товарищи... Да мы уже давно не на дне, а на днище!... Идеальный лозунг для республики: "Если вы побывали в Марианской впадине и не ощутили, что вы на дне, тогда вам обязательно стоит посетить ДНР, на таком днище вы еще никогда не бывали"… Предполагаю, на очереди – повышение проезда... Это просто жесть, подорожание во всем, бензин, газ и т.д…. Весь бюджет потратили на Лепса… Ну теперь можно оплачивать тарифы раз в три месяца. И пусть подавятся своими повышениями за такие услуги. Как зарплаты платят, так и за коммуналку надо платить», – пишут в соцсетях.

Люди подчеркивают, что зарплаты многие предприятия выплачивают мизерные – и несвоевременно. При этом системы субсидий в «республике» нет.

«Теперь нечем Украину попрекать… В этой дыре нет ничего! Ни субсидий, ни кредитов! А, концерты есть…», – отмечают пользователи соцсетей в местных пабликах.

Людям не разъяснили, почему тарифы в разных городах повышаются по-разному. «В Донецке на 28%, в Макеевке – на 5,1%. Получается, в Донецке живут богаче люди или позжe топят? А в Новом Свете на 72%! Там одни миллионеры?... В Новом Свете на 72%! Там Рублевка… А Новый Свет за что провинился?... Так надо ж объяснить людям, почему так, что все сравняли», – пишут в соцсетях.

Жители неподконтрольной Донетчины обсуждают и то, что «власти» в лице «главы ДНР» Дениса Пушилина обещают сравнять зарплаты в «ДНР» с уровнем зарплат в Ростовской области РФ. «К 1 января 2022 года зарплаты и пенсии в республике будут доведены до уровня Ростовской области РФ», – заявил Пушилин.

При этом повышение коммуналки коснулось всех категорий, независимо от того, повысилась ли зарплата.

«Сначала, наверное, нужно соцвыплаты и заработные платы поднять людям (не номинально, а реально), а потом тарифы...Еще можно убрать все надбавки, премии и прочим выплаты и льготы депутатам, правительству и прочим иже с ними чинушам… Если бы депутаты и чинуши жили бы на минималку, тогда они бы думали за народ. И еще вопрос: а когда будут привлекать и судить тех, кто в 14-15 гг. машины и квартиры отжимал у населения?... Так уже ж поднимали некоторым категориям з/п, пособия детские и пенсии. Идет обычный процесс: обещал з/п с Ростовом сравнять, а начал с тарифов…Так обещать, как известно, не значит жениться. Сначала было бы неплохо поднять соцстандарты и з/п до уровня Ростова, а потом тарифы… Некоторым поднимали з/п, а тарифы поднимут всем», – пишут люди.

В то же время, некоторые местные жители считают, что в повышении тарифов виноваты не только «власти», но и те, кто не оплачивает вовремя коммуналку. «Думаю, у многих в многоквартирных домах вывешивают каждый месяц списки долгов по подъезду. Я в ужасе с некоторых цифр. К примеру, живет у меня один соседушка с такими долгами, и каждый день на наливайке торчит. Его абсолютно не парит его долг. А мы с вами будем за счет повышения тарифов компенсировать убытки от таких! Все просто. И не надо только власти обвинять, посмотрите, вокруг таких полно», – пишет житель Донецка.