Украинский дипломат назвал условия для инспекций позиций ВСУ на Донбассе

Инспекции позиций украинской армии на Донбассе возможны в том случае, если в них не будут принимать участие представители незаконных вооруженных формирований. При этом Украина должна иметь право на ответные инспекции на неподконтрольной территории. Такое мнение высказал дипломат Александр Моцик в эфире телеканала «Украина 24».

«В целом инспекции – это нормальная ситуация, и центр, который существовал, выполнял свою работу. Но сейчас речь со стороны России и боевиков не идет об инспекции, а идет о продолжении гибридной информационной войны. И они считают, что выиграли в этой войне, потому что на оккупированной территории сказали, что Украина выходит из определенных положений Минских договоренностей. Во-вторых, всю эту информацию прокрутили много раз через российского телезрителя», – сказал Моцик.

Напомним, ранее «глава ДНР» Денис Пушилин отдал приказ «народной милиции ДНР» (армия «республики») утром 7 сентября открыть огонь по укреплениям ВСУ в районе поселка Шумы под Торецком (Донецкая обл.), которые были якобы дооборудованы «в нарушение дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия».

Командующий Объединенных сил заявил, что в случае атаки со стороны «ДНР» украинские военные дадут адекватный ответ всеми имеющимися силами и средствами.

6 сентября в Киеве по вопросу угроз «ДНР» состоялось расширенное совещание руководства украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Представленный отчет миссии ОБСЕ доказывал, что украинские военные не возводили новые укрепления под Шумами.

7 сентября обстрел Шумов не произошел – Пушилин решил отсрочить выполнение своего приказа на 9 сентября

9 сентября на внеочередной видеоконференции ТКГ участники договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ. Инспекция была назначена на 14:00 10 сентября.

Однако 10 сентября инспекция не состоялась, т.к. представители «ДНР» выдвинули новые условия. Кроме того в 14:15 «республиканцы» открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям возле поселка Шумы.