Дальше будут рельсы резать: На подъездах к станции Донецк сняли провода контактной сети (Фото)

В «ДНР» на подъездах к станции Донецк уже 6 лет ржавеют рельсы. Контактную сеть – сняли. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

Так, местные жители опубликовали фото, где видны подъезды к станции. «6 лет ржавеют рельсы, 6 лет все стоит. Где конташка?», – пишет автор фото.

«Могли просто снять для латания в другом месте… Уже давно большая часть токоведущих троллей из биметалла, и меди там мало… Конташку сняли первую. Это я заметил сразу… Даже контактный провод срезан, дальше будут рельсы резать… Где-где... Там, где и все остальное!», – делятся предположениями люди.