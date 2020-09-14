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И выставить автоматчиков по периметру: В соцсетях показали особенности «реставрации» фонтанов в «ДНР» (Фото)

14.09.20 09:18
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В «ДНР» вокруг фонтанов устанавливают металлические метровые заборы. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

В частности, такое ограждение уже поставили вокруг фонтана на центральной площади в Горловке.

«"Реставрация" по-дыровски. Установка метрового металлического забора вокруг фонтана в центре Горловки. Оградка, как на кладбище», – отмечают в соцсетях.

В обсуждении люди недоумевают, зачем вообще ограждать фонтаны, и предлагают «выставить автоматчиков по периметру фонтана». «И ток пустить… Горловка. И фонтаны уже за забором. Прямо лагерная инсталляция какая-то… Фонтаны ограждают для того, чтобы они не убежали обратно в Украину», – пишут пользователи соцсетей.

Есть предположения, что фонтан оградили, чтобы в него не лезли дети, и не поранили себе ноги стеклом от битых бутылок.

Также отмечается, что такие же «кладбищенские заборы» строят вокруг фонтанов в Дебальцево, Енакиево и Донецке.

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