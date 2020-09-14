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На Донетчине обстреляли беспилотник ОБСЕ

14.09.20 08:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донетчине беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ попал под обстрел. Инцидент произошел 11 сентября, когда беспилотник пролетал неподалеку позиций незаконных вооруженныз формирований. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 13 сентября.

«11 сентября, когда наблюдатели находились на южной окраине Гранитного и управляли полетом беспилотного летательного аппарата (БПЛА) малого радиуса действия, беспилотник подвергся воздействию помех сигналу GPS (по оценке, вероятно вследствие глушения). Затем они услышали 7 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии около 2,7 км к юго-востоку от их месторасположения. По их оценке, стреляли по БПЛА, который на тот момент пролетал вблизи передовых позиций вооруженных формирований», – говорится в отчете.

Команда Миссии благополучно приземлила БПЛА и покинула этот район.

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