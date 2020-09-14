С начала года более 40 украинских полицейских заподозрили в превышении власти или полномочий

В Украине с начала этого года сообщено о подозрении в превышении власти или служебных полномочий более 40 полицейским. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента кадрового обеспечения Национальной полиции Украины в ответ на запрос УНН.

«С начала 2020 года сообщение о подозрении в совершении в текущем и предыдущих годах уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) УК Украины, вручено 43 полицейским», – говорится в ответе на запрос.

Также сообщается, что в течение указанного периода по ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) осужден 1 полицейский.