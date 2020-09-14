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COVID-19: За сутки в Украине зафиксировали более 2,4 тыс. новых случаев

14.09.20 10:06
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 2 462 человека. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 14 сентября, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки в Украине заболели 2 462 человека. Из них 172 ребенка, а также 73 медработника. Были госпитализированы 360 человек. Зафиксированы 33 летальных случая. При этом выздоровели 650 пациентов. За все время пандемии в Украине заболели 156 797 человек. Из них 10 156 детей и 12 955 медработников. При этом в целом выздоровели 69 543 пациента. Летальных случаев – 3 211», – сказал Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы в Тернопольской (352), Харьковской (269), Одесской (205), Львовской (143) областях и г. Киеве (168).

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 2 101 случай COVID-19, в Луганской – 600 случаев.

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