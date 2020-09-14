Сводка из зоны ООС за 13 сентября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 13 сентября, 2 нарушения режима прекращения огня зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Так, неприцельные выстрелы из подствольных гранатометов в сторону украинских позиций отмечены вблизи населенных пунктов Пески и Авдеевка.

В ответ на огневые провокации украинские военные оружие в ответ не применяли.

С начала текущих суток, 14 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

В «ДНР» сообщают, что «войска Киева соблюдали режим прекращения огня в минувшие сутки, однако один раз нарушили условия дополнительных мер контроля и усиления перемирия. Накануне в 11:30 украинские силовики проводили инженерные работы на своих позициях вблизи подконтрольного Киеву населенного пункта Старогнатовка».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район села Желобок. Огонь велся из АГС-17, всего противник произвел 3 выстрела».