Сводка из зоны ООС за 13 сентября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает пресс-центр штаба ООС.
За прошедшие сутки, 13 сентября, 2 нарушения режима прекращения огня зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Так, неприцельные выстрелы из подствольных гранатометов в сторону украинских позиций отмечены вблизи населенных пунктов Пески и Авдеевка.
В ответ на огневые провокации украинские военные оружие в ответ не применяли.
С начала текущих суток, 14 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина.
В «ДНР» сообщают, что «войска Киева соблюдали режим прекращения огня в минувшие сутки, однако один раз нарушили условия дополнительных мер контроля и усиления перемирия. Накануне в 11:30 украинские силовики проводили инженерные работы на своих позициях вблизи подконтрольного Киеву населенного пункта Старогнатовка».
В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район села Желобок. Огонь велся из АГС-17, всего противник произвел 3 выстрела».