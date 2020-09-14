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В «ДНР» от COVID-19 лечатся более 1,2 тыс. человек

14.09.20 10:53
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» за сутки не выявили ни одного нового случая заболевания коронавирусом COVID-19, так как не работала лаборатория. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«13 сентября исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке», – уверяют в «минздраве».

Всего по состоянию на 10:00 14 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 2 824:

  • на лечении – 1 209 пациентов,
  • выписаны – 1 457 человек,
  • летальных случаев – 158.

«По состоянию на 14 сентября коронавирусная инфекция была выявлена у 130 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения республики и получают бесплатное лечение», – утверждают в «ДНР».

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