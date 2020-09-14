Четыре случая: В ОБСЕ рассказали о ранении мирных жителей на неподконтрольной Луганщине

В неподконтрольных украинским властям районах Луганской области Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 4 случая ранения мирных жителей в результате взрывов взрывоопасных предметов. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 13 сентября.

Так, 9 сентября наблюдатели общались по телефону с 30-летней женщиной, которая рассказала, что 29 июля, когда она была на смене и снимала размеры газопровода на дороге между неподконтрольными украинским властям Хрящеватым и Терновым, непосредственно на обочине дороги она наступила на предмет, который взорвался.

«По ее словам, она получила ранения левой ноги, которую в больнице ампутировали. В тот же день медперсонал больницы в н. п. Луганск (неподконтрольный правительству) сообщил СММ, что 29 июля к ним поступила 30-летняя женщина с тяжелыми травмами левой ноги, которую пришлось ампутировать, и множественными осколочными ранениями в разных частях тела», – говорится в отчете.

Помимо этого, 9 сентября на ул. Щербакова в Луганске наблюдатели беседовали с 20-летним мужчиной, который рассказал, что вечером 2 августа у своей квартиры по ул. Щербакова, 1а он попросил двух детей (в возрасте около 10 лет) отдать ему предмет, с которым они игрались, поскольку он заподозрил, что этот предмет мог быть взрывоопасным. По его словам, вскоре после того как он забрал предмет, он взорвался у него в руках.

Наблюдатели видели рубцы на его шее и лице, а также заметили, что у него не было пальцев на левой руке. Мужчина показал медицинскую выписку из больницы в Луганске, согласно которой он был госпитализирован 2 августа с травмами левой руки и осколочными ранениями шеи, лица и левого глаза; все эти травмы и ранения были получены вследствие взрыва.

9 сентября в телефонном разговоре с наблюдателями 40-летний мужчина рассказал, что 13 августа в поле рядом с автодорогой H-21 между н. п. Веселая Гора (неподконтрольный правительству, 16 км к северу от Луганска) и н. п. Счастье (подконтрольный правительству, 20 км к северу от Луганска) он получил ранения, когда его трактор-экскаватор наехал на взрывоопасный предмет.

«14 августа медперсонал больницы в Луганске сообщил наблюдателям, что к ним поступил мужчина с баротравмами. 23 августа рядом с местом происшествия команда СММ общалась с 50-летним коллегой потерпевшего, который сообщил, что он собственными глазами видел, как 13 августа вследствие подрыва на тракторе-экскаваторе упомянутый мужчина получил ранения, и добавил, что потерпевшего затем отвезли в больницу», – рассказали в ОБСЕ.

5 сентября наблюдатели по телефону общались с 20-летней женщиной, которая рассказала, что утром 31 августа она обнаружила канистру напротив своего дома по адресу: ул. Крупской в неподконтрольной украинским властям Александровке. Она также добавила, что, когда она подняла канистру, лежавший под ней предмет взорвался и ранил ее.

«В медицинской выписке потерпевшей указано, что 31 августа ее госпитализировали в больницу в н. п. Должанск (бывш. Свердловск, 60 км к юго-востоку от Луганска) с множественными ранениями конечностей и травмами, полученными от взрыва», – отмечается в отчете.

5 сентября команда Миссии разговаривала с 30-летней соседкой потерпевшей, которая сообщила, что, когда утром 31 августа она была у себя дома, она услышала громкий шум и крик на улице. По ее словам, она вышла на улицу, где нашла раненную соседку, и вызвала скорую помощь. В тот же день по адресу потерпевшей на улице Крупской между домами №№143 и 145 наблюдатели выявили воронку (диаметром около 35 см). Команда Миссии не смогла определить тип вооружения, которое стало причиной образования воронки.