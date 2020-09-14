Украина ничего не обещала: Ермак прокомментировал ультиматум России по выборам

Во время переговоров в Нормандском формате в Берлине Украина не давала никаких обязательств пересмотреть постановление Верховной Рады по выборам на Донбассе, как того требовала Россия. Об этом заявил глава Офиса президента, политических советник главы государства в Нормандском формате Андрей Ермак в эфире телеканала «Украина 24», пишет «Сегодня».

Он напомнил, что в Раду были внесены предложения об изменении постановления Рады по местным выборам и в ближайшее время будет решаться судьба этого вопроса. Однако на встрече в Берлине украинская сторона ничего не обещала.

«Никаких обязательств с украинской стороны о пересмотре постановления Верховной Рады (о назначении местных выборов на 25 октября, – ред.) не было. Это невозможно. Потому что мы не можем вмешиваться в деятельность украинского парламента. Мы только проинформировали коллег по Нормандскому формату, что депутатом от партии "Слуга народа" еще 28 июля зарегистрировано постановление об изменениях (в постановление)», – сказал Ермак.