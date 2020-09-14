Как сюжет из фильма про медиков: В Константиновке откроют отделение экстренной неотложной помощи

В Константиновке (Донецкая обл.) откроют отделение экстренной неотложной помощи. Об этом сообщает «Знамя индустрии».

Сейчас «скорая» приезжает по вызову, забирает пациента и начинается объезд больниц, пока врачи не определятся, что симптомы болезни «соответствуют их профилю». Вскоре ситуация должна измениться.

«Наша больница включена в перечень опорных лечебных учреждений. Поэтому в ней, согласно нормативным документам, должно быть создано отделение экстренной неотложной помощи. Именно сюда человек обращается самостоятельно в случае получения травм, резкого ухудшения самочувствия или же его по вызову привозят сотрудники «скорой», – объяснила директор КНП «Многопрофильная больница интенсивного лечения» Елена Руденко.

По ее словам, весь процесс будет напоминать сюжет из телефильма про медиков. Больной поступает в отделение, его сразу же принимает бригада врачей, берутся все анализы и стабилизируется состояние пациента. «В отделении будут созданы все условия для госпитализации, оказания первой помощи и постановки диагноза. Здесь круглосуточно работает лаборатория, делается УЗИ, ЭКГ, эндоскопия, рентген и компьютерная томография. Если человеку становится лучше, то его выписывают. Если же требуется дальнейшее наблюдение врачей, то пациента определяют на стационарное лечение в больницу по профилю. В таком отделении больной не находится месяцами, максимум – 1-3 суток», – рассказала Елена Руденко.

Новое отделение экстренной неотложной помощи будет располагаться на первом этаже хирургического корпуса. Именно с этой целью некоторое время назад оттуда и были «переселены» врачи и другие специалисты. «При выборе места дислокации будущего отделения для неотложных больных мы ориентировались на близость экстренных служб: кардиологии, хирургии и травматологии. Плюс на возможность привлечения консультантов узкого профиля. Поэтому и остановились на первом этаже хирургического корпуса», – сообщила директор.

Чтобы отделение экстренной медицинской помощи отвечало всем стандартам современной медицины, там будет сделан соответствующий ремонт. Для оборудования подъездного бокса для автомобилей «скорой» предусмотрены 1 млн 661 тыс. 180 грн. Для ремонта внутренних помещений в отделении – 12 млн 160 тыс. 465 грн. По решению сессии городского совета функция заказчика передана городскому отделу капитального строительства.