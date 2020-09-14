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Кабмин утвердил проект госбюджета на 2021 год

14.09.20 11:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Кабинет министров Украины на сегодняшнем внеочередном заседании утвердил проект государственного бюджет-2021, предложенного Министерством финансов. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в Facebook.

«Сегодня утром на внеочередном заседании Кабмин принял проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год". Принятие проекта бюджета правительством состоялось согласно графику бюджетного процесса – до 15 сентября документ должен быть передан на рассмотрение Верховной Рады», – написал Мокан.

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