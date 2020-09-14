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Из Болгарии, Турции и неподконтрольного Донбасса: На Луганщине – новые случаи COVID-19 (Карта)

14.09.20 13:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Луганской области за выходные выявили 68 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

География новых случаев:

  • 25 – в Северодонецке;
  • 13 – в Лисичанске;
  • по 3 – в Попаснянском и Беловодском районах;
  • по 2 – в Старобельском, Кременском и Новопсковском районах;
  • 14 – в Станично-Луганском районе;
  • 1 – в Сватовском районе;
  • 3 – Марковском районе.

Среди новых подтвержденных случаев:

  • 19 человек контактировали с заболевшими ранее;
  • 32 человека прибыли из неподконтрольной украинским властям территории;
  • 2 человека прибыли из Болгарии и Турции;
  • 15 человек больны пневмонией и с подозрительными на коронавирусную болезнь симптомами.

Всего по состоянию на 14 сентября в Луганской области лабораторно подтвержден 601 случай коронавирусной болезни. Из них:

  • выздоровели – 298 человек;
  • продолжают лечение – 299 пациентов (77 человек лечатся в больницах, 222 – амбулаторно);
  • умерли – 4 человека.

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