Из Болгарии, Турции и неподконтрольного Донбасса: На Луганщине – новые случаи COVID-19 (Карта)

В Луганской области за выходные выявили 68 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.
География новых случаев:
- 25 – в Северодонецке;
- 13 – в Лисичанске;
- по 3 – в Попаснянском и Беловодском районах;
- по 2 – в Старобельском, Кременском и Новопсковском районах;
- 14 – в Станично-Луганском районе;
- 1 – в Сватовском районе;
- 3 – Марковском районе.
Среди новых подтвержденных случаев:
- 19 человек контактировали с заболевшими ранее;
- 32 человека прибыли из неподконтрольной украинским властям территории;
- 2 человека прибыли из Болгарии и Турции;
- 15 человек больны пневмонией и с подозрительными на коронавирусную болезнь симптомами.
Всего по состоянию на 14 сентября в Луганской области лабораторно подтвержден 601 случай коронавирусной болезни. Из них:
- выздоровели – 298 человек;
- продолжают лечение – 299 пациентов (77 человек лечатся в больницах, 222 – амбулаторно);
- умерли – 4 человека.