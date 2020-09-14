Из Болгарии, Турции и неподконтрольного Донбасса: На Луганщине – новые случаи COVID-19 (Карта)

В Луганской области за выходные выявили 68 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

География новых случаев:

25 – в Северодонецке;

13 – в Лисичанске;

по 3 – в Попаснянском и Беловодском районах;

по 2 – в Старобельском, Кременском и Новопсковском районах;

14 – в Станично-Луганском районе;

1 – в Сватовском районе;

3 – Марковском районе.

Среди новых подтвержденных случаев:

19 человек контактировали с заболевшими ранее;

32 человека прибыли из неподконтрольной украинским властям территории;

2 человека прибыли из Болгарии и Турции;

15 человек больны пневмонией и с подозрительными на коронавирусную болезнь симптомами.

Всего по состоянию на 14 сентября в Луганской области лабораторно подтвержден 601 случай коронавирусной болезни. Из них: