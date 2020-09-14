Защита снайперов и дымовые шашки: В «ДНР» показали игры для детей и молодежи (Фото)

В «ДНР» продолжают привлекать детей и молодежь к военно-тактическим играм.

Как говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов, в Шахтерске в парке культуры и отдыха состоялся отборочный этап «республиканских» соревнований по военно-тактической игре «Лазертаг».

Участие в соревнованиях принимали 15 команд из разных городов. В смешанных командах были как парни, так и девушки разного возраста: они стреляли, использовали дымовые шашки, защищали снайперов.

В сюжете отмечается, что среди участников есть те, кто «занимаются лазертагом долго и серьезно», а есть те, кто впервые принимал участие в подобном мероприятии.

«Наша задача – как можно больше устраивать для молодежи таких вот открытых турниров, всяческих соревнований. Это растет наша смена», – заявила «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова.

Среди участников, судя по опубликованным кадрам, были не только подростки, но также и 8-10-летние дети.

Ранее правозащитник Павел Лисянский сообщил, что если «Л-ДНР» не будет хватать «военных», то привлекут детей. Также он подчеркнул, что на неподконтрольной части Донбасса выстроена система милитаризации детей.

Напомним, в «ЛНР» расширяют военизированное воспитание детей.

Также сообщалось, что во время полевых сборов в Харцызске школьников учили воевать, а в Седово проходят тематические «военно-полевые» сборы участников движения «Молодая Гвардия – Юнармия», где детей учат стрелять и помогать раненым.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» в «Донецком высшем общевойсковом командном училище» собираются готовить «офицеров» для «ДНР» и «ЛНР».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube