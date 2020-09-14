Трагедия для людей, вынужденных начать с нуля: На Донетчине показали фильм «Переселенные»

На Донетчине представлен документальный фильм «Переселенные» – о людях, подвергшихся принудительным депортациям в 1943-1951 годах. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Фильм создан Управлением информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Донецкой ОГА. Первыми зрителями стали жители села Солнечное Волновахского района, среди них – и свидетели тех событий, люди, которые были переселены.

В 1951 году в тогдашнюю Красновку (ныне – село Солнечное) были принудительно переселены 528 человек из 115 семей. Политическое решение обернулось трагедией для людей, которые вынуждены были с нуля начать жизнь в степи. Переселенные люди пытались привыкнуть к другой культуре, языку, климату, принять быт и традиции Донетчины. Вышивка, фотографии и воспоминания – это почти все, что осталось у людей, которые были лишены родительских домов.

В пресс-службе напомнили, что только в 2019 году в Украине впервые отметили на государственном уровне годовщину депортации – принудительного выселения автохтонных украинцев с Лемковщины, Холмщины и других регионов.