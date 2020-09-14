Богдан заявил, что больше не будет работать с Зеленским

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал журналистам, что не намерен больше сотрудничать с главой государства Владимиром Зеленским, но не исключил возвращения в политику. Об этом Богдан сказал сегодня, 14 сентября, на брифинге у здания Государственного бюро расследований, пишет «Украинская правда».

«Я никогда не вернусь в Офис президента Зеленского. И помогать или сотрудничать с ним не собираюсь. Но если будет запрос от Украины, от украинцев, то я все свои знания и возможности брошу на то, что чтобы страна развивалась и процветала», – сказал Богдан.

Богдан отметил, что его устраивает нынешнее положение дел и ему комфортно работается в качестве адвоката и бизнесмена.

«Занимаюсь активно той работой, которая приносит удовольствие», – сказал экс-глава Офиса президента.