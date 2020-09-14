На Луганщине – новый прокурор области

Сегодня, 14 сентября, заместитель генерального прокурора Украины Максим Якубовский представил нового руководителя Луганской областной прокуратуры – Николая Прибегу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Николай Прибега родился в Луганске. Работал следователем в органах внутренних дел. Работу в органах прокуратуры начал в 2005 году. Работал на должностях следователя прокуратуры Новопсковского района, помощника прокурора и следователя прокуратуры Ленинского района Луганска, прокурора отдела надзора за соблюдением законов органами внутренних дел при осуществлении оперативно-розыскной деятельности прокуратуры Луганской области, с 2012 года – заместитель Луганского прокурора по надзору за соблюдением законов в транспортной сфере. В октябре 2013 года возглавил прокуратуру Новоайдарского района, выполнял свои полномочия в зоне проведения антитеррористической операции. С 2015 года работал в Генеральной прокуратуре Украины на разных должностях прокурорской деятельности.